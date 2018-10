Η τουρκική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε σήμερα στο πόδι τον οδηγό ενός τρακτέρ, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει το όχημά του και έπεσε πάνω σε άλλα αυτοκίνητα στο κέντρο της Άγκυρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Οι εικόνες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα είναι χαρακτηριστικές του πανικού που επικράτησε.

Ο 45χρονος οδηγός δήλωσε στην αστυνομία στην αρχική του κατάθεση ότι σχεδίαζε να πάει με το όχημά του στην ισραηλινή πρεσβεία στην τουρκική πρωτεύουσα για να πραγματοποιήσει διαμαρτυρία.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι πιστεύει πως το περιστατικό δεν συνδέεται με την ισραηλινή διπλωματική αποστολή.

"Εξ όσων γνωρίζουμε αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πρεσβεία. Αυτός βρισκόταν καθ' οδόν για να διαμαρτυρηθεί έξω από υπουργείο της (τουρκικής) κυβέρνησης. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην κατοικία του πρεσβευτή και όχι στην πρεσβεία".

Breaking: A Turkish man was shot after attempting to ram into the Israel embassy in Ankara, Turkey with a bulldozer. pic.twitter.com/QZBq29GiA3

The man, wounded on his leg, was detained when he crushed his tractor to other vehicles on Cankaya street near Parliament building in #Turkey's capital pic.twitter.com/rPGrXY9Bz8