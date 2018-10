Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα το πρωί περίπου 20 χλμ. βόρεια της Ραμπάτ, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και περισσότεροι από 70 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση 2M.

Προς το παρόν δεν έχει δημοσιοποιηθεί οποιοσδήποτε επίσημος απολογισμός. Η εθνική εταιρία σιδηροδρόμων ONCF δεν έχει δώσει ακόμη καμία πληροφορία για το θεαματικό αυτό ατύχημα, παρά τη μετάδοση εντυπωσιακών εικόνων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

