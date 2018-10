Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα απαγόρευσης, ο Καναδάς έγινε σήμερα η πρώτη χώρα της G20 που νομιμοποιεί την κάνναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς, προχωρώντας σε μια ιστορική μεταρρύθμιση την οποία ανέμεναν με χαρά όχι μόνον οι καταναλωτές αυτής της ήπιας ναρκωτικής ουσίας αλλά και οι χρηματιστηριακές αγορές.

Από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (05:30 ώρα Ελλάδος σήμερα) στο Σεν-Ζαν-ντε-Τερ-Νεβ, στον ανατολικό Καναδά, δεκάδες άνθρωποι αψήφησαν το κρύο για πολλές ώρες για να αγοράσουν τα πρώτα γραμμάρια κάνναβης που θα πωλούνταν νόμιμα από κατάστημα της εταιρείας Tweed, το οποίο άνοιξε για λίγο από τα μεσάνυχτα με την αφορμή αυτή.

Ο Ίαν Πάουερ είχε πάει από τις 20:00 τοπική ώρα χθες γιατί ήθελε "να γραφτεί στην ιστορία".

"Ήταν το όνειρό μου να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα αγοράσει το πρώτο γραμμάριο νόμιμης κάνναβης και νά'μαι", δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός. "Πετάω στα σύννεφα, είμαι κατενθουσιασμένος, δεν σταματάω να χαμογελάω. Δεν κρυώνω. Έχει πάγο έξω, αλλά εγώ δεν κρυώνω", πρόσθεσε.

Τρία χρόνια μετά την εκλογή της, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Τζάστιν Τριντό υλοποίησε μια από τις πιο συμβολικές προεκλογικές της δεσμεύσεις: ο Καναδάς είναι μόλις η δεύτερη χώρα στον πλανήτη που νομιμοποιεί την μαριχουάνα για ψυχαγωγικούς σκοπούς, μετά την Ουρουγουάη το 2013.

Στις ΗΠΑ έχει επίσης νομιμοποιηθεί η χρήση του μαλακού αυτού ναρκωτικού για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε 8 Πολιτείες --η Καλιφόρνια αποτελεί από την 1η Ιανουαρίου του 2018 τη μεγαλύτερη νόμιμη αγορά παγκοσμίως -- και στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Παράλληλα ένας αριθμός χωρών όπως η Ολλανδία ή η Ισπανία έχουν αποποινικοποιήσει την χρήση και την κατοχή μαριχουάνας ή νομιμοποιήσει την χρήση θεραπευτικής κάνναβης.

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού στον Καναδά θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί από τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι θα προσέλθουν στις κάλπες εντός ενός έτους για να καταθέσουν την ψήφο τους στις βουλευτικές εκλογές το αποτέλεσμα των οποιών είναι μέχρι στιγμής αβέβαιο.

Στο Κεμπέκ, τα κρατικά καταστήματα της Εταιρείας Κάνναβης του Κεμπέκ (SQDC) θα ανοίξουν τις πόρτες τους στις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος). Η SQDC ξεκινάει με 12 καταστήματα αλλά σκοπεύει να ανοίξει έως και 150 εντός τριών ετών. Αντιθέτως, στην Μανιτόμπα, στον κεντρικό Καναδά, και στην Αλμπέρτα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, αποφάσισαν να απελευθερώσουν τη βιομηχανία αυτή και κάποια ιδιωτικά σημεία πώλησης θα εγκαινιαστούν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ

