Βίντεο από τις πρόβες για την καταστροφή του έργου του με τίτλο «Girl with Balloon», που πωλήθηκε για 1,18 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, δημοσίευσε ο Banksy. Στόχος του street artist να αποδείξει ότι ήθελε να καταστρέψει ολοσχερώς και όχι μερικώς -όπως έγινε- τον πίνακα.

Στο βίντεο με τίτλο Shred the Love: the Director's Cut ο καλλιτέχνης-μυστήριο παρουσιάζει πλάνα από την εγκατάσταση του μηχανισμού αλλά και από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας. Στο τέλος του βίντεο, μάλιστα, παρουσιάζεται η φράση «στις πρόβες λειτουργούσε πάντα» συνοδευόμενη από πλάνα με τον πίνακα να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Το βίντεο αυτό, πάντως, επιτείνει το μυστήριο γύρω από τις πραγματικές προθέσεις του Banksy καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ήταν ένα τρικ δημοσιότητας.

Παρόλα αυτά η γυναίκα που αγόρασε τον πίνακα έχει δηλώσει ότι θα πληρώσει τα 1,18 εκατ. ευρώ για τον πίνακα τα κομμάτια του οποίου θεωρούνται πλέον πως αποτελούν ένα νέο έργο, που ο ίδιος ο Banksy έχει ονομάσει Love is in the Bin (Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ).