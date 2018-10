Ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν αποχώρησε από τη Διάσκεψη για το Μέλλον των Επενδύσεων στο Ριάντ μια βδομάδα αφού αντιμετώπισε τη δυσαρέσκεια για τα σχέδιά του να παρευρεθεί, παρά την εξαφάνιση του Τζαμάλ Χασόγκγι.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.