Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Βρετανίας συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο, σε μια μεγαλειώδη διαδήλωσή με αφορμή τις εξελίξεις για το Brexit.

Οι διαδηλωτές ζητούν να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την τελική συμφωνία εξόδου της χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους διοργανωτές να εκτιμούν πως έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι.

Εάν οι υπολογισμοί των διοργανωτών επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για υπερπενταπλάσιο αριθμό σε σχέση με τους 100.000 που προβλεπόταν ότι θα λάβουν μέρος.

Στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται ομάδα περίπου 1.000 νεαρών ακτιβιστών. Η Βρετανία είναι προγραμματισμένο να βγει από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου του ερχόμενου έτους, όμως για την ώρα Λονδίνο και Βρυξέλλες δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τους όρους της εξόδου και την ενδιάμεση σχέση που θα τεθεί σε ισχύ έως ότου να συναφθεί εμπορική συμφωνία.

Αιχμή των διαφωνιών είναι το στάτους της Βόρειας Ιρλανδίας, ώστε να αποφευχθεί η επαναφορά «σκληρού» συνόρου ανάμεσα στην εν λόγω επαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που είναι μέλος της ΕΕ.

