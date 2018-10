Νέα στοιχεία για την υπόθεση Κασόγκι φέρνει στο φως το CNN. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου ένας σωσίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου βγαίνει από το προξενείο της Σαουδικής Αραβίας και κυκλοφορεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης λίγο μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου, φορώντας μάλιστα τα ρούχα του!

Ο άνδρας λέγεται Μουσταφά αλ Μαντάνι και ήταν μέλος της ομάδας των 15 Σαουδαράβων που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη την ημέρα της δολοφονίας του Κασόγκι. Στο βίντεο απεικονίζεται να περπατά κοντά στο διάσημο Μπλε Τζαμί, περίπου μία ώρα μετά την τελευταία φορά που ο δημοσιογράφος εθεάθη να περνά ζωντανός την πόρτα του προξενείου του Ριάντ.

One member of the 15-man team suspected in the death of Jamal Khashoggi dressed up in his clothes and was captured on surveillance cameras around Istanbul on the day the journalist was killed, a senior Turkish official has told CNN. https://t.co/pj3v22Oozr pic.twitter.com/LVK12U1bRa