Τμήματα από το πτώμα του εξαφανισμένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκαν στον κήπο της οικίας του Σαουδάραβα προξένου στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ο ανταποκριτής του Sky News στην πόλη.

Οι ανώνυπες πηγές που επικαλείται το δίκτυο υποστηρίζουν ότι το πτώμα βρέθηκε «κομματιασμένο» με το πρόσωπο «παραμορφωμένο».

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα, το CNN μετέδωσε ότι η τουρκική αστυνομία βρήκε δύο βαλίτσες και προσωπικά αντικείμενα που πιστεύεται ότι ανήκουν στον Κασόγκι σε όχημα του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην Κωνσταντινούπολη. Η έρευνα στο όχημα στον υπόγειο χώρο στάθμευσης σταμάτησε και θα ξεκινήσει εκ νέου αύριο το πρωί, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ωστόσο το ρεπορτάζ έρχεται λίγες μόνο ώρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωνε ότι το πτώμα του Κασόγκι αγνοείται, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενη αναφορά του ρωσικού Sputnik ότι τα λείψανα του δημοσιογράφου της Washington Post βρέθηκαν σε πηγάδι.

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" - Sources have told @AlexCrawfordSky "grisly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.



