Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στις αμερικανικές Αρχές, καθώς φάκελοι που περιείχαν εκρηκτικά εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων στα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη, στις κατοικίες του ζεύγους Κλίντον και του ζεύγους Ομπάμα και σε γραφεία άλλων Δημοκρατικών πολιτικών και αξιωματούχων.

Για τις εξελίξεις έκανε δηλώσεις το απόγευμα (τοπική ώρα) ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τους Αμερικανιούς «να μείνουν ενωμένοι και να στείλουν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πράξεις ή απειλές πολιτικής βίας οποιουδήποτε είδους δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ ή την Αμερική».

Οι υπεύθυνοι των επιθέσεων «θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η ασφάλεια του αμερικανικού λαού είναι η υψηλότερη και πιο απόλυτη προτεραιότητά μου» διαβεβαίωσε.

Ωστόσο η διεύθυνση του CNN εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εμμέσως αποδίδει ευθύνες στον Τραμπ για τις συνεχείς επιθέσεις του στα μέσα ενημέρωσης: «Υπάρχει απόλυτη και πλήρης απουσία κατανόησης στον Λευκό Οίκο για τη σοβαρότητα των συνεχιζόμενων επιθέσεών τους στα ΜΜΕ» δήλωσε ο πρόεδρος του δικτύου Τζεφ Ζάκερ.



​Το τελευταίο από τα επτά ύποπτα πακέτα εντοπίστηκε σε υπηρεσία ελέγχου αλληλογραφίας του Κογκρέσου στο Κάπιτολ Χάιτς του Μέριλαντ, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι στο CNN. Ως παραλήπτης αναγραφόταν το όνομα της βουλευτή των Δημοκρατικών Μαξίν Γουότερς.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε βρεθεί ύποπτος μηχανισμός και στο γραφείο του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, αργότερα όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο φάκελος περιείχε μόνο έντυπο υλικό.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του FBI που επικαλείται το CNN, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι φάκελοι δείχνουν να περιέχουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ύποπτα πακέτα είχαν βρεθεί νωρίτερα στο γραφείο της Δημοκρατικής γερουσιαστή της Φλόριντα Ντέμπι Γουάσερμαν, όπου έσπευσαν πυροτεχνουργοί, καθώς και σε κτίριο του Σαν Ντιέγκο όπου στεγάζεται το γραφείο της επίσης Δημοκρατικής γερουσιαστή Καμάλα Χάρις.



Όλες οι υποθέσεις δείχνουν να σχετίζονται: η γερουσιαστής Γουάσερμαν, δήλωσε αξιωματούχος στο CNN, εμφανιζόταν ως αποστολέας σε παγιδευμένο δέμα που εξουδετερώθηκε την Δευτέρα έξω από το σπίτι του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος στη Νέα Υόρκη.

Το δέμα που έφτασε την Τετάρτη στο γραφείο της ανέγραφε ως παραλήπτη τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα Έρικ Χόλντερ, ωστόσο η διεύθυνση ήταν λανθασμένη και ο φάκελος επεστράφη στην γερουσιαστή επειδή την εμφάνιζε ως αποστολέα.

Το CNN αρχικά μετέδωσε ότι ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε και στον Λευκό Οίκο, ωστόσο η αναφορά διαψεύστηκε αργότερα από την Μυστική Υπηρεσία.



Ο εντοπισμός του ύποπτου πακέτου στο κτίριο Time Warner του Μανχάταν, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ειδησεογραφικού δικτύου, ανακοινώθηκε στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης. Όπως έγινε γνωστό, ο φάκελος ανέγραφε ως παραλήπτη τον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν, ο οποίος εμφανίζεται συχνά ως καλεσμένος στο CNN, έπειτα από κόντρα με τον πρόεδρο Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι.

Το CNN ανακοίνωσε λίγο αργότερα πως η αστυνομία της Νέας Υόρκης «πιστεύει σε αυτό το σημείο πως η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο».

Σύμφωνα με το δίκτυο, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, αποτελούμενοι από σωλήνα και καλώδια, δείχνουν να είναι «υποτυπώδεις αλλά λειτουργικοί», και τουλάχιστον ένας περιείχε θραύσματα γυαλιού. Ο φάκελος στο CNN περιείχε και ύποπτη λευκή σκόνη.



Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι έγιναν αντιληπτοί κατά τον έλεγχο της αλληλογραφίας.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ανταγωνιστικό δίκτυο CBS προσέφερε τεχνική βοήθεια στο CNN προκειμένου να συνεχίσει τις μεταδόσεις του την ώρα που τα γραφεία του παρέμεναν άδεια.

​Η αρχή της υπόθεσης ήρθε όταν το FBI, η Μυστική Υπηρεσία και η πολιτειακή αστυνομία έσπευσαν στην κατοικία του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον στο Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, λόγω παγιδευμένου φακέλου που εστάλη στην οικία.

Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι ύποπτο πακέτο εστάλη και στο σπίτι του τέως προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time