Το FBI, η Μυστική Υπηρεσία και η πολιτειακή αστυνομία έσπευσαν την Τετάρτη στην κατοικία του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον στο Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, λόγω παγιδευμένου φακέλου που εστάλη στην οικία. Λίγο αργότερα η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ύποπτο πακέτο εστάλη και στο σπίτι του τέως προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με τους New York Times, φάκελος που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό έγινε αντιληπτός από το προσωπικό που ελέγχει την αλληλογραφία του ζεύγους Κλίντον.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time