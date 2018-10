Πανικός προκλήθηκε την Τετάρτη στις αμερικανικές αρχές, καθώς φάκελοι που όπως φαίνεται περιείχαν εκρηκτικά εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων στις κατοικίες του ζεύγους Κλίντον και του ζεύγους Ομπάμα, καθώς και στα γραφεία του CNN στη Νέα Υόρκη, τα οποία εκκενώθηκαν εσπευσμένα.

Ο εντοπισμός του ύποπτου πακέτου που εντοπίστηκε στο κτίριο Time Warner του Μανχάταν, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ειδησεογραφικού δικτύου, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

JUST IN: Photo obtained by @ABC shows device recovered from CNN by the NYPD bomb squad. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/NUo7PPGSGK