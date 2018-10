Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε απόψε την κυβέρνηση της Ιταλίας και τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, υποστηρίζοντας ότι «εργάζεται πολύ σκληρά» για την οικονομία της χώρας του και θα πετύχει.

Το σχόλιο αναρτήθηκε στο Twitter λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τον προϋπολογισμό της Ιταλίας για το 2019, με το σκεπτικό ότι παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και ζήτησε από τη Ρώμη να υποβάλει ένα νέο προσχέδιο μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συμφωνεί «100%» με την Ιταλία στη σκληρή γραμμή που ακολουθεί η χώρα αυτή στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.

...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful!