Γυναίκα εισέβαλε με μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στην Πόλη Τσόνγκινγκ στην κεντρική Κίνα και επιτέθηκε σε τουλάχιστον 14 παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Woman detained after stabbing and injuring 14 children from a kindergarten in SW China's Chongqing on Friday. The injured have been sent to hospital. The motive of the attack is unclear, and a further investigation is underway. pic.twitter.com/azrIqr8INC