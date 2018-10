Πυρ σε συναγωγή άνοιξε ένοπλος στο Πίτσμπουργκ και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές.

Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου CBS κάνει λόγο για επτά νεκρούς, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικοί, ενώ το Fox News Pittsburgh μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής», όπου είχαν συγκεντρωθεί πιστοί για μια λειτουργία.

Το BBC, επικαλούμενο πληροφορίες της αστυνομίας, μεταδίδει ότι ο ένοπλος εισέβαλε στη συναγωγή και άνοιξε πυρ.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών έφθασαν στη συναγωγή στις 10.00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία του Πίτσμπουργκ περικύκλωσε τη συναγωγή μετά τις πληροφορίες περί ενός ενόπλου στο κτίριο.

«Μην βγαίνετε από τα σπίτια σας αυτή τη στιγμή, δεν είναι ασφαλές» προειδοποίησε τους κατοίκους ο διοικητής της αστυνομίας Τζέισον Λάντο.

Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες όπου διακρίνονται αστυνομικοί να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή κρατώντας αυτόματα και φορώντας κράνη. Ασθενοφόρα βρίσκονται επίσης κοντά στη συναγωγή και η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε δρόμους.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78