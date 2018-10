Πυρ σε συναγωγή άνοιξε ένοπλος στο Πίτσμπουργκ και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτώσει έντεκα άτομα και να τραυματίσει άλλα 12. Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ να μιλούν για ένα πιθανό έγκλημα μίσους.

Πρόκειται για μία από τις φονικότερες επιθέσεις αντισημιτικού χαρακτήρα στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον 11 ανθρώπου. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας. Ο ύποπτος παραδόθηκε στην αστυνομία δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» και φωνάζοντας και άλλα συνθήματα αντισημιτικού χαρακτήρα.

«Ο ύποπτος που φέρεται να άνοιξε πυρ βρίσκεται υπό κράτηση. Έχουμε πολλά θύματα στο εσωτερικό της συναγωγής, μεταξύ αυτών τρεις αστυνομικοί που δέχθηκαν πυρά» είπε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένας "λευκός γενειοφόρος άνδρας" βρίσκεται υπό κράτηση, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KDKA, το οποίο επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας μετέδωσε ότι ο ένοπλος εισήλθε στο κτίριο και φώναξε "Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν".

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο άνδρας που σκόρπισε τον θάνατο είναι 46 ετών και ονομάζεται Ρομπ Μπάουερς.

Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως τα κίνητρά του, μολονότι, αμερικανικά ΜΜΕ γράφουν ότι ο άνδρας αυτός είχε αναρτήσει μηνύματα αντισημιτικού περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συναγωγή βρισκόταν σε εξέλιξη θρησκευτική λειτουργία, που ξεκίνησε στις 9:45 το πρωί.

«Μια τέτοια ημέρα, οι πόρτες παραμένουν ανοικτές, τελείται θρησκευτική λειτουργία, οποιοσδήποτε μπορεί να μπει και να βγει» εξήγησε στο KDKA ο Μάικλ Άισενμπεργκ, ο πρώην πρόεδρος της συναγωγής, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία ενισχύει την παρουσία της στη συναγωγή για λόγους ασφαλείας μονάχα στις μεγάλες εορτές.

Την ίδια ώρα, ο Τζεφ Φινκελστάιν, ο διευθύνων σύμβουλος της εβραϊκής ομοσπονδίας του Πίτσμπουργκ, είπε σε δημοσιογράφους ότι στη λειτουργία το πρωί του Σαββάτου παρίστανται συνήθως περίπου 50-60 άνθρωποι στη συναγωγή Δένδρο της Ζωής. Η περιοχή Σκουίρελ Χιλ είναι μια συνοικία με κυρίως εβραϊκό πληθυσμό στο Πίτσμπουργκ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Την 5η Νοεμβρίου του 2017, ένας πρώην στρατιωτικός σκότωσε με αυτόματο τουφέκι 26 ανθρώπους και τραυμάτισε 20 σε μια εκκλησία στο Τέξας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78