Βυθισμένες στο πένθος από τη χειρότερη αντισημιτική επίθεση στην ιστορία τους, οι ΗΠΑ στέκονται σήμερα στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας του Πίτσμπουργκ, όπου ένας ένοπλος σκότωσε 11 πιστούς σε μια συναγωγή διακηρύσσοντας την «επιθυμία του να σκοτώσει εβραίους».

Μεσίστιες σημαίες σε ολόκληρη τη χώρα, επιμνημόσυνες δεήσεις στο Πίτσμπουργκ και σε άλλες πόλεις, μηνύματα συμπαράστασης: όλη η χώρα διατυπώνει την οδύνη της, την ώρα που οι ταυτότητες των θυμάτων αποκαλύφθηκαν σε μια συνέντευξη τύπου στη μεγάλη βιομηχανική πόλη της Πενσιλβάνιας.

Τρεις γυναίκες και οκτώ άνδρες, ηλικίας 54-97 ετών, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του Ρόμπερτ Μπάουερς, ο οποίος συνελήφθη μετά τη φονική επίθεση.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μια 97χρονη γυναίκα, δύο αδελφοί, όπως κι ένα ζευγάρι 80χρονων, διευκρίνισαν οι αρχές, οι οποίες ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να παραδώσουν κάποιες από τις σορούς στις οικογένειές τους από σήμερα. Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση.

Τα ονόματα και οι ηλικίες των θυμάτων

Joyce Feinberg 75

Rich Gotfrie 65

Rose Malinger 97

Jerry Rabinowitz 66

Cecil Rosenthal 59

David Rosenthal 54

Bernice Simon 84

Sylvan Simon 86

Daniel Stein 71

Melvin Wax 88

Irving Youngner 69

The names of all 11 victims — including a 97-year-old woman, a husband and wife, and two brothers. #SynagogueShooting pic.twitter.com/mG1wrAc8en