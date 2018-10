Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, καθώς συνετρίβη ένα αεροσκάφος Boeing 737 Max 8 με 189 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος, που εκτελούσε εσωτερική πτήση, συνετρίβη στη θάλασσα της Ιάβας, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας, το Boeing είχε εμφανίσει και σε προηγούμενη πτήση τεχνικό πρόβλημα, όμως αυτό λύθηκε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας διευκρίνισε ότι η επαφή με το αεροπλάνο της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air που εκτελούσε την πτήση JT610 χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωση και πρόσθεσε ότι το πλήρωμα ρυμουλκού που έβγαινε από το λιμάνι της Τζακάρτας ανέφερε πως το είδε καθώς έπεφτε.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι συνετρίβη», απάντησε με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ο Γιούσουφ Λατίφ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ερωτηθείς από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για την τύχη του αεροσκάφους της Λάιον.

Συντρίμμια που πιστεύεται πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους καθίσματα επιβατών, βρέθηκαν κοντά σε μια υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας, δήλωσε στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina.

Συντρίμμια βρέθηκαν επίσης κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το Μπόινγκ όταν χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο έδαφος, δήλωσε ο Μουχάμαντ Σιάουγκι, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

«Δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσον υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο Σιάουγκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι δεν καταγράφηκε ακόμη σήμα από τον πομπό εντοπισμού έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους.

«Ελπίζουμε, προσευχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε.»

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning. pic.twitter.com/sWRSdGgG8n

Αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών της Ινδονησίας είπε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να εκτιμήσει ποια ήταν τα αίτια της συντριβής. Εξήγησε ότι για αυτό θα χρειαστεί διεξοδική ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στα «μαύρα κουτιά», όπως αποκαλούνται ο αποτυπωτής συνομιλιών πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης στην ορολογία των αερομεταφορών.

Επίσης «θα συλλέξουμε όλα τα δεδομένα από τον πύργο ελέγχου», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, ο Σεργιάντο Τιαχιόνο. «Το αεροσκάφος είναι τόσο σύγχρονο που μεταδίδει τα δεδομένα του, θα τα μελετήσουμε κι εμείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι (να βρεθούν) τα μαύρα κουτιά», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, σημειώνεται πως όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας, Έντουαρντ Σιράιτ , «το αεροσκάφος αυτό είχε πετάξει στο παρελθόν από την Ντενπασάρ στην Τσενκαρένγκ (στη Τζακάρτα). Υπήρχε αναφορά για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύθηκε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας».

Οι αρχές της Αυστραλίας επίσης δεν έχουν καταγράψει σήματα από τον πομπό εντοπισμού έκτακτης ανάγκης του αεροπλάνου ως τώρα, όπως ενημέρωσαν τις ινδονησιακές όταν τους υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, σημείωσε ο Σιάουγκι.

Η προσπάθεια ανάκτησης των συντριμμιών του αεροσκάφους και των μαύρων κουτιών θα είναι η δεύτερη που θα χρειαστεί να κάνουν στη θάλασσα και σε μεγάλο βάθος οι ινδονησιακές αρχές. Η πρώτη τέτοια επιχείρηση ήταν εκείνη μετά τη συντριβή ενός Airbus της AirAsia στη θάλασσα της Ιάβας τον Δεκέμβριο του 2015.

Lion Air #Jt610 indeed has crashed into the sea, no signs of survivors. Pray for there well being pic.twitter.com/4YOAmq4YxZ