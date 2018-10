Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τις εκλογές στην Έσση, όπου το CDU εξασφάλισε ποσοστό 27%, σύμφωνα με ανεπίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης, χάνοντας 11 μονάδες από τις εκλογές του 2013. Ο γερμανικός Τύπος σήμερα έκανε λόγο για τέλος εποχής της Μέρκελ, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, όπως μεταδίδoυν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Spiegel και το Reuters, η ίδια η Άνγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια για την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στο συνέδριο που θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου. «Δεν θα είμαι ξανά υποψήφια για πανεκλογή ως επικεφαλής του CDU», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με το AFP, η Γερμανίδα καγκελάριος παραιτείται από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, μετά από 18 χρόνια παραμονής της σε αυτήν.

