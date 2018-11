Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Δυτικό Λονδίνο στην περιοχή του Κένσιγκτον όπου κλήθηκε η αστυνομία στο κεντρικό γραφείο της δισκογραφικής εταιρείας Sony απέναντι από τα γραφεία της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail.

Ένοπλοι αστυνομικοί εκκένωσαν το κτίριο, απέκλεισαν την περιοχή και έκαναν έφοδο και αναζητήσεις στους ορόφους.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αναφέρει ότι συνελήφθη ένα άτομο, υπάρχουν δύο τραυματίες που φέρουν τραύματα από μαχαίρι χωρίς να απειλείται η ζωή τους.

Η αστυνομία για την ώρα δεν έχει κηρύξει λήξαν το περιστατικό και παραμένει στο σημείο.

Με τα έως τώρα δεδομένα το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

UPDATE: Incident on Derry Street, W8- One person arrested. Two people with stab injuries. No evidence of firearms involved. Not being treated as terror related. https://t.co/R9fA2LdAX8 pic.twitter.com/LhD6HJkmXQ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 2 Νοεμβρίου 2018

We are aware of an incident on Derry Street W8, police on scene including firearms officers and London Ambulance Service. At this time we believe two people are injured. Incident is on-going. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 2 Νοεμβρίου 2018