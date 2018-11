Μετά το CNN και το NBC, και το Fox News ανακοίνωσε σήμερα ότι απέσυρε ένα αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό σποτ για τη μετανάστευση το οποίο είχε εγκρίνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το πολιτικό μήνυμα, για την προβολή του οποίου είχε πληρώσει η εκστρατεία για την επανεκλογή του Τραμπ, συνέδεε τον Λουίς Μπρακαμόντες, έναν παράτυπο μετανάστη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο αστυνομικών στην Καλιφόρνια το 2014, με το καραβάνι των μεταναστών από την Κεντρική Αμερική.

"Μετά από περαιτέρω εξέταση, αναγνωρίσαμε την ανάλγητη φύση της διαφήμισης και αποφασίσαμε να σταματήσουμε την προβολή της το συντομότερο δυνατόν", ανέφερε ένας εκπρόσωπος της NBC Universal, που ανήκει στην Comcast Corp.

Στις 3 Νοεμβρίου το CNN απέρριψε επίσης το σποτ, χαρακτηρίζοντάς το "ρατσιστικό".

To Fox News με ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε διευκρίνισε ότι απέσυρε τη διαφήμιση, η οποία δεν θα προβληθεί ούτε στο Fox News Channel, ούτε στο Fox Business Network, όπως ανέφερε η πρόεδρός του, Μαριάν Γκαμπέλι.

CNN refused to run this ad... I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX