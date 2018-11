Παρόλο που οι Δημοκρατικοί απέκτησαν και πάλι τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καμαρώνει για «μεγάλη νίκη» στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της Τρίτης.

Και μάλλον έχει δίκιο, αφού οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ διατηρούν και ενισχύουν τον έλεγχό τους στη Γερουσία, κάτι που σημαίνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί το περιθώριο για διορισμό βασικών αξιωματούχων. Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, εξάλλου, εστιαζόταν στη Γερουσία.

Ωστόσο οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες του στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως για παράδειγμα το σχέδιο ανέγερσης φράχτη στα σύνορα με το Μεξικό, και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διενεργούν έρευνες για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!