Στην ανάκληση - μέχρι νεωτέρας - της διαπίστευσης δημοσιογράφου του CNN, προχώρησε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες αφού ο συντάκτης του τηλεοπτικού δικτύου είχε έναν τεταμένο διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρεπουμπλικάνος, μία ημέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο», επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα. Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Τραμπ, ο δημοσιογράφος αρνήθηκε να δώσει το μικρόφωνο πίσω στην εργαζόμενη στην αμερικανική προεδρία παρότι ο πρόεδρος είχε πάψει να του απαντά πλέον.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R