Ο Τζέρι Νάντλερ, Δημοκρατικός πολιτικός που αναμένεται να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια για τη δικαιοσύνη και το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, απαίτησε να δοθούν «απαντήσεις αμέσως» από τον Λευκό Οίκο στα ερωτήματα γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς αποπέμφθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τι σημαίνει αυτό για την έρευνα του Ρόμπερτ Μάλερ, του ομοσπονδιακού ειδικού εισαγγελέα στον οποίο έχει ανατεθεί να εξακριβώσει αν υπήρξε αθέμιτη σύμπραξη ανάμεσα στη Ρωσία και την εκστρατεία του Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να λάβουν απαντήσεις αμέσως για το σκεπτικό πίσω από την απομάκρυνση από τον Ντόναλντ Τραμπ του Τζεφ Σέσιονς από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί προχωρά ο πρόεδρος σε αυτή την αλλαγή και ποιος έχει πλέον την αρμοδιότητα όσον αφορά την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Μάλερ; Θα απαιτήσουμε να δώσουν λόγο όσοι ευθύνονται», διεμήνυσε ο Νάντλερ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Americans must have answers immediately as to the reasoning behind @realDonaldTrump removing Jeff Sessions from @TheJusticeDept. Why is the President making this change and who has authority over Special Counsel Mueller’s investigation? We will be holding people accountable. https://t.co/weykMuiCxm