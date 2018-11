Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μπαρ της πόλης Thousand Oaks στη νότια Καλιφόρνια, όταν άγνωστος εισέβαλε και άνοιξε πυρ, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Βεντούρα.

Το BBC μεταδίδει ότι οι νεκροί είναι 13, συμπεριλαμβανομένου του δράστη και ενός αστυνομικού. Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Όλα έγιναν στο μπαρ-ψησταριά Borderline γύρω στις 11.30 (τοπική ώρα), όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, επικράτησε πανικός και οι άνθρωποι έτρεχαν να κρυφτούν στις τουαλέτες και άλλους χώρους του μπαρ, προκειμένου να γλιτώσουν από τη μανία του δράστη.

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στους LA Times ότι μέτρησαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμούς. Μάρτυρες περιέγραψαν τον δράστη, λέγοντας πως ήταν γύρω στα 20, με γενειάδα και φορούσε ολόμαυρα ρούχα. «Έμοιαζε με άνθρωπο από τη Μέση Ανατολή» είπε μια νεραή κοπέλα.

Ένας αστυνομικός εντόπισε τον δράστη πεσμένο στο έδαφος με τρία τραύματα από πυροβολισμούς. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο λίγο αργότερα υπέκυψε.

Πλέον στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του FBI, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Mitchell Hunter, 19, of Simi Valley, has bloodied hands after breaking a window with a chair to get out of Borderline after he heard shots on the dancefloor. #Borderline #Borderlineshooting pic.twitter.com/x3MX1rkNDf