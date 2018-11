Πανικός επικρατεί στην πόλη Thousand Oaks στην Καλιφόρνια, ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε μπαρ της πόλης. Για τουλάχιστον έξι τραυματίες κάνουν λόγο τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ ο δράστης φέρεται να κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος.

Όλα έγιναν στο μπαρ-ψησταριά Borderline γύρω στις 11.30 (τοπική ώρα), όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας αρκετά άτομα. Ορισμένα τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μεταξύ των έξι τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι άνθρωποι έτρεξαν να κρυφτούν στις τουαλέτες και άλλους χώρους του μπαρ, προκειμένου να γλιτώσουν από τη μανία του δράστη.

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στους LA Times ότι έχουν μετρήσει τουλάχιστον 30 πυροβολισμούς. Όπως είπαν, ο ύποπτος είναι γύρω στα 20, με γενειάδα και φορά ολόμαυρα ρούχα.

Η αστυνομία σημείωσε ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ ακόμη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν ο ύποπτος που άνοιξε πυρ έχει συλληφθεί ή παραμένει ελεύθερος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ύποπτος για το επεισόδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποίησε καπνογόνα και ένα όπλο στην επίθεσή του.

Ένας αστυνομικός ανέφερε πριν από λίγο, ότι έχει συλλάβει έναν ύποπτο, ο οποίος ταιριάζει με την περιγραφή του δράστη. Το άτομο αυτό ήταν πεσμένο στο έδαφος με τρία τραύματα από πυροβολισμούς.

Τέσσερα ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο για να περιθάλψουν τα τραυματισμένα άτομα.

Πλέον στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του FBI, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Mitchell Hunter, 19, of Simi Valley, has bloodied hands after breaking a window with a chair to get out of Borderline after he heard shots on the dancefloor. #Borderline #Borderlineshooting pic.twitter.com/x3MX1rkNDf