Έλληνας ήταν ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους. Το όνομά του Τηλέμαχος Ορφανός, στον οποίο η μοίρα έπαιξε περίεργο παιχνίδι, ενώ η μητέρα του Σούζαν στέλνει μήνυμα:« Δεν θέλω προσευχές, θέλω τον έλεγχο των όπλων».

Η Σούζαν δήλωσε ότι ο γιος της, ο Τηλέμαχος Ορφανός, επέζησε της μαζικής δολοφονίας πέρυσι στο Λας Βέγκας, αλλά έχασε τη ζωή του προχθές στην Καλιφόρνια.

«Ο γιος μου ήταν στο Λας Βέγκας με πολλούς φίλους του και επέστρεψε στο σπίτι τότε. Δεν ήρθε το σπίτι χτες τη νύχτα και δεν θέλω προσευχές, δεν θέλω σκέψεις, θέλω τον έλεγχο των όπλων και ελπίζω στον Θεό. Κανείς δεν μου στέλνει πια προσευχές, θέλω τον έλεγχο των όπλων, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα όπλα», είπε.

"I don't want prayers. I don't want thoughts. I want gun control."



Susan Orfanos says her son, Telemachus Orfanos, survived last year's Las Vegas mass shooting but did not survive the massacre at a Thousand Oaks bar. pic.twitter.com/fM1JtTMcPn