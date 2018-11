Ουρλιαχτά τρόμου και πυροβολισμοί είναι τα μόνα που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο μπαρ Borderline Bar & Grill στο Thousand Oaks της Καλιφόρνια. Ο δράστης, πρώην πεζοναύτης με ψυχολογικά προβλήματα, ατάραχος σκότωσε 12 άτομα, προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός, ενώ σημειώνεται πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Τα δραματικά δευτερόλεπτα του μακελειού κατέγραψε με το κινητό του ο Dallas Knapp, ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο μπαρ. Ο ίδιος κατάφερε να σωθεί, οι φίλοι του όμως όχι.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram φαίνεται αστραπιαία ο δράστης που μπαίνει στο μπαρ. Υπάρχουν καπνοί από τα καπνογόνα που είχε ρίξει. Η πίστα έχει πια αδειάσει. Ακούγεται ο ήχος τζαμιών να σπάνε καθώς όσοι βρίσκονταν στο μπαρ προσπαθούσαν να σωθούν.

Ο 28χρονος πρώην πεζοναύτης πυροβολεί συνεχώς, χωρίς να λέει κουβέντα. Ο Dallas Knapp κάποια στιγμή καταφέρει να βγει από το μπαρ. Φωνάζει «παιδιά, βγείτε από το μαγαζί» φωνάζει. Πίσω του ακούγονται ουρλιαχτά τρόμου...

«Τον κοιτούσα στα μάτια ενώ σκότωνε τους φίλους μου. Ελπίζω να σαπίσει στην κόλαση για πάντα. Ο άνθρωπος που βλέπετε είναι ο δολοφόνος και οι πυροβολισμοί είναι αυτός να σκοτώνει κόσμο που προσπαθούσε να βγει από τα παράθυρα», έγραψε ο Dallas Knapp κάτω από το βίντεο που ανέβασε.

Έλληνας ήταν ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους. Το όνομά του Τηλέμαχος Ορφανός, στον οποίο η μοίρα έπαιξε περίεργο παιχνίδι, ενώ η μητέρα του Σούζαν στέλνει μήνυμα:« Δεν θέλω προσευχές, θέλω τον έλεγχο των όπλων».

Η Σούζαν δήλωσε ότι ο γιος της, ο Τηλέμαχος Ορφανός, επέζησε της μαζικής δολοφονίας πέρυσι στο Λας Βέγκας, αλλά έχασε τη ζωή του προχθές στην Καλιφόρνια.

"I don't want prayers. I don't want thoughts. I want gun control."



Susan Orfanos says her son, Telemachus Orfanos, survived last year's Las Vegas mass shooting but did not survive the massacre at a Thousand Oaks bar. pic.twitter.com/fM1JtTMcPn