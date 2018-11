Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι σήμερα εναντίον περαστικών και αστυνομικών στο κέντρο της Μελβούρνης. Από την επίθεση του ενόπλου, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ακόμα τρεις.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Αυστραλίας είχε ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ ανέφερε πως μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη βρήκε φιάλες αερίου.

Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί αφού τους απείλησε με μαχαίρι και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση σε νοσοκομείο της πόλης, υπέκυψε στα τραύματά του, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Πανικός επικράτησε στη Μελβούρνη, όταν άγνωστος άνδρας αφού έριξε το αυτοκίνητό του σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στην οδό Bourke, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο δράστης.

Η αστυνομία πυροβόλησε τον άνδρα που απείλησε αστυνομικούς με μχαίρι και τώρα αυτός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση σε νοσοκομείο, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας της Βικτόρια Ντέιβιντ Κλέιτον σε δημοσιογράφους.

"Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαχαίρι, δυστυχώς ο ένας από αυτούς πέθανε ακαριαία",διευκρίνισε.

"Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται το περιστατικό ως τρομοκρατικό, αλλά θα εξετάσουμε αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση", σημείωσε.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον άνδρα να επιτίθεται με μαχαίρι στους αστυνομικούς που έχουν σπεύσει στην Μπερκ Στριτ για την αντιμετώπιση περιστατικού με φωτιά σε αυτοκίνητο.

"Η αστυνομία ζητεί από όποιον βρισκόταν εκεί κατά το περιστατικό να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη", αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Chaos in #bourkest as a guy seems to have set his car on fire then attacked police with a knife. Police response was swift and overwhelming. I heard at least one gunshot initially. pic.twitter.com/j5BB8VVehI