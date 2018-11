Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή που επέβαιναν η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ την ώρα που αποχωρούσαν από την τελετή για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Un homme s’insère dans le convoi de Charles Michel et de Theresa May sur la E42 et percute deux motards: les deux policiers blessés https://t.co/guh5CEisBs