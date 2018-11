Η κακή διαχείριση των δασών ευθύνεται για τις δύο πυρκαγιές που εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτα στην Καλιφόρνια, δηλώνει σε μήνυμά του σήμερα στο Twitter ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές που κατακαίνε την Καλιφόρνια έχει ανέλθει σε εννέα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν.

«Τίποτε άλλο δεν ευθύνεται γι' αυτές τις τεράστιες, φονικές και πολυδάπανες δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια πέραν της τόσο κακής διαχείρισης των δασών», σημειώνει ο πρόεδρος στο μήνυμά του στο Twitter.

«Τόσα δισεκατομμύρια δολάρια να δίνονται ετησίως και να χάνονται τόσο πολλές ζωές, όλες εξαιτίας της τεράστιας κακοδιαχείρισης των δασών. Θεραπεία τώρα ή σταματούν οι πληρωμές της Fed!», πρόσθεσε.

