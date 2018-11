Τα πύρινα μέτωπα που κατατρώνε δασικές εκτάσεις και οικισμούς στη Νότια Καλιφόρνια έχουν έναν ισχυρό σύμμαχο. Τον ισχυρό βορειοανατολικό άνεμο, γνωστό και ως Santa Ana, ο οποίος σπρώχνει τη φωτιά προς τον ωκεανό, αφήνοντας στο διάβα του στάχτες και ερείπια.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς την Πέμπτη κοντά στο Thousand Oaks, 64 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, την πόλη όπου την Τετάρτη δώδεκα άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός βετεράνου πεζοναύτη σε κέντρο διασκέδασης, έως αυτή την ώρα η φωτιά έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα και οδεύει ολοταχώς προς την ακτή όπου εκκενώθηκαν επειγόντως σπίτια, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια.

Ανάμεσα στις κοινότητες που εκκενώθηκαν είναι και το Μαλιμπού, κατοικία των αστέρων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να αφήσουν τις πολυτελείς κατοικίες τους και να πάρουν τους δρόμους, Ανάμεσα τους σύσσωμη η οικογένεια Καρντάσιαν, η Lady Gaga, o Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και άλλοι.

Ο μέχρι τώρα θλιβερός απολογισμός είναι 9 νεκροί, οι περισσότεροι απανθρακωμένοι στα αυτοκίνητά τους την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν, 35 αγνοούμενοι, 250.000 εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή η ένταση των ανέμων θα αυξηθεί.

