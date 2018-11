Το Paramount Ranch's Western Town, το μόνο εν λειτουργία κομμάτι του μυθικού Paramount Ranch, δεν υπάρχει πια. Το υπαίθριο στούντιο το οποίο έζησε στιγμές μεγάλης δόξας τη «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ φιλοξενώντας τα γυρίσματα δεκάδων ταινιών, κυρίως γουέστερν, κάηκε αφήνοντας άστεγους τους συντελεστές δύο τουλάχιστον τηλεοπτικών σειρών: του «Westworld» και του «The Bachelor».

Sad for fans of @WestworldHBO and shows like Dr Quinn Medicine Woman, the Paramount Ranch western town movie set has burned to the ground in the Woolsey Fire