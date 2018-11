Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Καλιφόρνιας εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σήμερα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις τεράστιες πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα κι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, έχοντας επίσης μετατρέψει σε στάχτη χιλιάδες σπίτια.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε μια μεγάλη περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της πολιτείας, το Σακραμέντο, και στο θέρετρο του Μαλιμπού, στη νότια Καλιφόρνια.

Οι διασωστικές δυνάμεις εντόπισαν το Σάββατο σορούς «πολλών» ανθρώπων, θύματα από τις τεράστιες πυρκαγιές που κατέστρεψε την πόλη Πάρανταϊς, βόρεια του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι σοροί ανασύρθηκαν αρκετές ώρες μετά στα απομεινάρια από τα καμένα σπίτια στην πόλη.

Πριν από τον εντοπισμό των πτωμάτων, ο απολογισμός από τις πυρκαγιές που μαίνονται στην Καλιφόρνια ήταν τουλάχιστον 9 νεκροί, όλοι από την πόλη Πάρανταϊς και τώρα ο αριθμός έχει εκτοξευτεί στους 23.

Από την Πέμπτη το πρωί, περισσότερα από 6.700 κτίρια, η πλειονότητα των οποίων κατοικίες, καταστράφηκαν από την πυρκαγιά "Camp Fire", την πλέον καταστροφική στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Several terrified rabbits were trapped up against a wall as the #WoolseyFire tore through a Thousand Oaks neighborhood. pic.twitter.com/T1hHRZsrvR — Malick Khadim ▲הם מתבוננים בנו (@oneiblind) November 10, 2018

«Αυτή η πυρκαγιά είναι το χειρότερο σενάριο. Ένα σενάριο το οποίο φοβόμασταν εδώ και καιρό ότι θα συμβεί» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μπιούτε Κόρι Χόνια.

«Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν όλοι» συμπλήρωσε ο αξιωματικός.

Οι φλόγες έχουν μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 400.000 στρέμματα και μόλις το 20% της φωτιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνιας.

Τρεις από τους 3.200 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πυρινο μέτωπο τραυματίστηκαν.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν τρεις εβδομάδες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Breaking: #WoolseyFire is now 35,000 acres and still 0% contained. Dozens of homes have been lost. pic.twitter.com/4GBGMCYVUn — Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) November 10, 2018

Νοτιότερα, όλη η πόλη του Μαλιμπού, όπου διαμένουν πολλές διασημότητες, έλαβε εντολή εκκένωσης εξαιτίας της "Woolsey Fire", που έχει κάψει σχεδόν 150.000 στρέμματα γης.

Πολλοί διάσημοι όπως η Κιμ Καρντάσιαν ή η Αλίσα Μιλάνο και η Λέιντι Γκάγκα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις επαύλεις τους. Ο ηθοποιός Μάρτιν Σιν, τα ίχνη του οποίου έχασε για λίγο ο γιος του Τσάρλι, εντοπίστηκε, καθώς επιχειρούσε να φύγει από την περιοχή.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε επίσης στούντιο γυρισμάτων που χρησιμοποιούνται για εκατοντάδες παραγωγές, όπως εκείνο της σειράς "Westworld" του HBO.

#WoolseyFire Winds are pushing the fire hard in Oak Park now pic.twitter.com/sx5PIgZA4b — Michael Coons (@Michael_Coons) November 9, 2018

Νωρίς σήμερα, οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί στην περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο Pepperdine του Μαλιμπού, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο όπου φοιτούν 7.700 φοιτητές, πολλοί εκ των οποίων παρέμειναν οχυρωμένοι μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Οι υπεύθυνοι είπαν στους φοιτητές ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις από τους πυροσβέστες ότι τα κτίρια του πανεπιστημίου μπορούν να αντέξουν τη φωτιά.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ορισμένοι σπουδαστές φορούν μάσκες, ενώ εκπρόσωπος του ιδρύματος τους λέει ότι θα πρέπει να «αναμένουν περισσότερο καπνό και ενδεχομένως στάχτη, ίσως να αντικρίσουν και τρομακτικές εικόνες, όπως δέντρα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες».

Με πληφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ