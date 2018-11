Τρία μέλη της οργάνωσης Femen συνελήφθησαν αφού παραβίασαν σήμερα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής των επισήμων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, που διεξάγονται στο Παρίσι για την εκατονταετηρίδα από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, τη στιγμή που ανέβαινε τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων το αυτοκίνητο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Δύο γυμνόστηθες ακτιβίστριες, που είχαν γράψει στα στήθη τους «Hypocrisy parad» (Παρέλαση υποκρισίας) και «Gangsta party» (Πάρτι γκάνγκστερ), πήδηξαν πάνω από τους φράκτες ασφαλείας τη στιγμή που το αυτοκίνητο του Τραμπ περνούσε μπροστά από το κοινό λίγο πριν από τις 11 π.μ.. Μια τρίτη γυμνόστηθη γυναίκα, που βρισκόταν λίγο πιο ψηλά στη λεωφόρο, έκανε το ίδιο.

Συνελήφθησαν και οι τρεις, η μία στο οδόστρωμα, οι δύο άλλες αφού αποκλείσθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας μετά τους φράκτες, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία.

«Η Γαλλία γιορτάζει την ειρήνη μ' αυτή την τελετή, όμως οι μισοί από τους προσκεκλημένους αρχηγούς κρατών είναι υπεύθυνοι για τις περισσότερες από τις συγκρούσεις στον κόσμο», δήλωσε λίγο μετά στο Γαλλικό Πρακτορείο μια γυναίκα μέλος της Femen που βρισκόταν εκεί, η Κονστάνς Λεφέβρ.

Χθες τρεις γυναίκες μέλη της Femen είχαν εμφανιστεί για λίγο κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου με γυμνά στήθη και υψωμένες γροθιές, φωνάζοντας «Welcome war criminals» (Καλωσορίσατε εγκληματίες πολέμου). Στα στήθη τους είχαν γράψει το σύνθημα «Fake peacemakers, real dictators» (Ψεύτικοι ειρηνοποιοί, πραγματικοί δικτάτορες).

World leaders are gathering in Paris today to commemorate the 100th anniversary of the WWI Armistice. A protester, Femen, runs alongside the procession of Donald Trump, who climbs the Champs-Elysees before being caught by the gendarmes. pic.twitter.com/XyJLe3JcLJ