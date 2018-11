Οι ηγέτες των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισαν ο ένας τον άλλον δια χειραψίας στην Αψίδα του Θριάμβου όπου ηγέτες απ' όλον τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την 100η επέτειο της Ανακωχής που σήμανε το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.

Οι Τραμπ και Πούτιν έφθασαν στην Αψίδα του Θριάμβου χωριστά από τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, όπως φάνηκε στις τηλεοπτικές εικόνες. Ο Τραμπ χαιρέτισε τον ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ 6ο. Ο Πούτιν, ο οποίος έφθασε τελευταίος, χαιρέτισε επίσης δια χειραψίας τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Watch as Vladimir Putin gives Donald Trump a thumbs up at Armistice Day commemorations in Paris.



