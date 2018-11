Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε και πάλι τη διπλωματική πεπατημένη με μπαράζ αναρτήσεων εναντίον της Γαλλίας και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εξόργισε τον Λευκό Οίκο προτείνοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

Εγκαταλείποντας οριστικά το «φλερτ» με τον Μακρόν που είχε κορυφωθεί κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να χλευάσει την «πολύ χαμηλή δημοτικότητα» του Γάλλου ομολόγου του, δύο ημέρες μετά την επιστροφή του από το Παρίσι όπου παρέστη σε εκδηλώσεις για την εκατοστή επέτειο από το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το πρόβλημα είναι πως ο Εμανουέλ Μακρόν έχει πολύ χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας στη Γαλλία, 26%, και ένα ποσοστό ανεργίας κοντά στο 10%», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Συνέχισε τις προσβολές γράφοντας πως «Δεν υπάρχει άλλη χώρα πιο εθνικιστική από τη Γαλλία, πριν ξαναχτυπήσει με άλλο τουίτ στο οποίο έγραφε με κεφαλαία γράμματα, «ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!» απηχώντας το προεκλογικό σύνθημά του «Να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Η γαλλική προεδρία αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναρτήσεις.

Αντιδρώντας στη δήλωση του Μακρόν ότι η Ευρώπη μπορεί να κινδυνεύσει από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ υπενθύμισε τη γερμανική εισβολή και κατοχή στο Παρίσι.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία ενός δικού τους στρατού για να προστατεύσει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Όμως ήταν η Γερμανία στους Παγκόσμιους Πολέμους Ένα & Δύο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, μαζί με πολλούς αρχηγούς κρατών, για την 100ή επέτειο της ανακωχής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

«Πώς λειτούργησε αυτό για τη Γαλλία; Άρχισαν να μαθαίνουν Γερμανικά στο Παρίσι πριν έρθουν οι ΗΠΑ», ειρωνεύθηκε, αναφερόμενοςστη γερμανική κατοχή στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε άλλη ανάρτησή του, κάλεσε την Ευρώπη να πληρώσει το μερίδιό της στο NATO πριν δημιουργήσει δικό της στρατό.

Ο πρόεδρος Μακρόν πρότεινε την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία ενός «αληθινού ευρωπαϊκού στρατού» για την προστασία της Γηραιάς Ηπείρου. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να «προστατευθεί [η Ευρώπη] από την Κίνα, τη Ρωσία και ακόμη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» στον τομέα του κυβερνοχώρου.

Την Παρασκευή, άρτι αφιχθείς στο Παρίσι, ο Τραμπ είχε ήδη καταγγείλει, με σφοδρότητα στο Twitter, αυτή την ιδέα του Γάλλου προέδρου.

Στα μηνύματα που έγραψε σήμερα, ο Τραμπ απέδωσε στην κακοκαιρία την ακύρωση της προγραμματισμένης μετάβασής του στο αμερικανικό κοιμητήριο Μπουά Μπελό, στη βόρεια Γαλλία, μια απόφαση η οποία προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις.

«Όταν το ελικόπτερο δεν μπορούσε να πετάξει για το πρώτο κοιμητήριο στη Γαλλία λόγω μιας ορατότητας κοντά στο μηδέν, πρότεινα το αυτοκίνητο. Η Μυστική Υπηρεσία (η υπηρεσία προστασίας του Λευκού Οίκου) απάντησε ΟΧΙ», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός ηγέτης επιτέθηκε επίσης, στον εμπορικό τομέα, κατά της Γαλλίας.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

«Το πρόβλημα είναι πως η Γαλλία κάνει πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ να πουλήσουν τα κρασιά τους στη Γαλλία και επιβάλλει υψηλούς δασμούς ενώ οι ΗΠΑ το κάνουν εύκολο για τα γαλλικά κρασιά και επιβάλλουν πολύ χαμηλούς δασμούς. Δεν είναι δίκαιο, πρέπει να αλλάξει!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ/Reuters/AFP