Τα λείψανα ακόμη έξι θυμάτων της δασικής πυρκαγιάς που αρχές αποκαλούν Camp Fire εντοπίστηκαν την Τρίτη στην πόλη Πάρανταϊς, τμήματα της οποίας απανθρακώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των νεκρών σε 48. Κάποια μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορά για 50 νεκρούς.

#BREAKING: California Wildfires Leave At Least 50 Dead, Hundreds Still Missing



pic.twitter.com/cY4WlHotYi — Breaking911 (@breaking9111) 14 Νοεμβρίου 2018

Η φωτιά αυτή ανακηρύχθηκε ήδη τη Δευτέρα η πιο πολύνεκρη και η πιο καταστροφική στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

Τα νέα μακάβρια ευρήματα ανακοίνωσε ο σερίφης της Κομητείας Μπιούτ, ο Κόρι Χόνι, αφού ομάδες ιατροδικαστικών, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, πέρασαν όλη τη μέρα χτενίζοντας ένα σεληνιακό τοπίο, γεμάτο αποκαΐδια και συντρίμμια, σε ό,τι έχει απομείνει στον οικισμό Σιέρα της Πάρανταϊς, μιας πόλης που απέχει 280 χλμ. βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Aerial video shows fire crews extinguishing a brush fire that sparked along the 118 Freeway in Simi Valley, California, on Monday. Firefighters were able to get the flames under control, preventing the fire from spreading further, according to KABC. https://t.co/geVxgAZRdM pic.twitter.com/oRJvjOPplb — CNN (@CNN) 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Χόνι ανέφερε ότι 100 άνδρες της Εθνοφρουράς στάλθηκαν κατόπιν αιτήματός του να βοηθήσουν στις έρευνες για να εντοπιστούν τυχόν άλλα θύματα.

Η προσπάθεια να εντοπιστούν λείψανα εντείνεται, έξι ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία κατέστρεψε πάνω από 8.800 σπίτια και άλλα κτίρια, τα περισσότερα στην Πάρανταϊς, μια πόλη όπου ζούσαν άλλοτε 27.000 άνθρωποι και μεγάλο μέρος της μετατράπηκε σε στάχτες από τις φλόγες της πυρκαγιάς Καμπ, που συνεχίζει να καίει από την Πέμπτη.

Η διαταγή άμεσης απομάκρυνσης που εξέδωσαν οι αρχές παραμένει σε ισχύ για πάνω από 50.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Στο μεταξύ, οι ειδήσεις από τη νότια Καλιφόρνια χαρακτηρίζονταν λίγο καλύτερες από τις τοπικές αρχές, αφού οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά το 35% την πυρκαγιά που οι αρχές βάπτισαν Woolsey Fire.

Η πυρκαγιά Γούλζι έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έχει καταστρέψει πάνω από 400 κτίρια και έχει εκτοπίσει πάνω από 200.000 πολίτες από κοινότητες σε βουνά και λόφους κοντά στην παραθαλάσσια κοινότητα Μάλιμπου, δυτικά του Λος Άντζελες.

Πέρα από την καταστροφή των σπιτιών, ο σερίφης της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζιμ ΜακΝτόνελ τόνισε ότι η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις υποδομές — το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, τους δρόμους, τα φώτα, και «άλλα πράγματα που κάνουν μια πόλη να είναι πόλη».

California fires!!!!...look at these terrified bunnies trying to find a safe space away from the flames. I can't stop thinking in all good pople and all the animals affected there!!!! God!!!! Send them a huge rain please!!!



Credit: CBS Newspath pic.twitter.com/XGZ6Ni8wx4 — Ale Zapata (@AleZ2016) 13 Νοεμβρίου 2018

Στη βόρεια Καλιφόρνια, δεν είναι πλέον σαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Ο σερίφης Χόνι έκανε λόγο μέχρι τώρα για 228 αγνοούμενους, αλλά την Τρίτη είπε πως ο αριθμός είναι πολύ ρευστός, ενώ υποσχέθηκε ότι οι υπηρεσίες του θα δημοσιοποιήσουν σύντομα έναν κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που αγνοούνται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει σε κατάσταση μείζονος καταστροφής τις πυρόπληκτες περιοχές στην Καλιφόρνια από τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμα ομοσπονδιακά κεφάλαια.

Η Καλιφόρνια βίωσε τις δύο χειρότερες χρονιές στην ιστορία της ως προς τις δασικές πυρκαγιές την τελευταία διετία, κυρίως, κατά ειδικούς, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας στις δυτικές ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ