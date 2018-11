Σε μια κρίσιμη συνεδρίαση που ξεπέρασε σε διάρκεια τις πέντε ώρες, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει τη στήριξη του υπουργικού συμβουλίου της για τη συμφωνία του Brexit.

Το σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Λονδίνου και των Βρυξελλών «ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε» δήλωσε η Μέι μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

«Πιστεύω ακράδαντα με το μυαλό και την καρδιά μου ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου» είπε.

«Αν κανείς αφαιρέσει τις λεπτομέρειες, η επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε είναι ξεκάθαρη: είτε αποδεχόμαστε τη συμφωνία, η οποία εκπληρώνει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος [...] είτε φεύγουμε χωρίς συμφωνία» προειδοποίησε. Η τρίτη λύση, πρόσθεσε, είναι η μη αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Η Μέι παραδέχτηκε εξάλλου ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «δύσκολες» -υπονοώντας ότι θα είναι δύσκολες για την κυβέρνηση και για τον εαυτό της, δεδομένου ότι θα έχει να αντιμετωπίσει σφοδρή κριτική στο Κοινοβούλιο, ακόμα και από βουλευτές της.

Δηλώσεις αναμένονται στις 22.00 ώρα Ελλάδας και από τον Μισέλ Μπαρνιέ, διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit.

Στο μεταξύ δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν το κείμενο του σχεδίου συμφωνίας, έκτασης περίπου 600 σελίδων.

Νωρίτερα, πάντως, ξένοι ανταποκριτές ανέφεραν ότι αρκετοί βουλευτές διαφώνησαν και έστειλαν επιστολή με την οποία αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους στην Μέι. Αν οι επιστολές φτάσουν τις 48, θα μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας της.

Mrs May said it was a collective Cabinet decision, which leaves scope for resignations from those who don’t agree with the collective decision. We’ll see.

«Κορυφαίος Τόρι μου είπε ότι η οργή των υποστηρικτών του Brexit είναι τόσο μεγάλη που δείχνει πιθανό να υπάρξει ζήτημα ψήφου μη εμπιστοσύνης αύριο», μετέδωσε η πολιτική συντάκτρια του ΒΒC, σημειώνοντας ότι ήδη μαζεύονται επί τούτου υπογραφές.

Any cabinet member who is a genuine Brexiteer must now resign or never be trusted again, this is the worst deal in history.