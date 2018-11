Σε μια κρίσιμη συνεδρίαση που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε πτώση την κυβέρνηση της Βρετανίας, η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι συναντάται αυτή την ώρα με τους υπουργούς της προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη για το σχέδιο αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε με τις Βρυξέλλες.

Όπως έγινε αρχικά γνωστό από τη Ντάουνινγκ Στριτ, η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της συνεδρίασης, η οποία προγραμματιζόταν για τις 19.00 ώρα Ελλάδας αλλά μετατέθηκε μέχρι τις 21.00. Αργότερα όμως γνωστοποιήθηκε ότι η Μέι δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις, έπειτα από αντιδράσεις βουλευτών που επέμεναν για ενημέρωση του Κοινοβουλίου πριν γίνουν δηλώσεις στον Τύπο. Πλέον, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού αναμένεται μόνο μια σύντομη δήλωση.

That lonely microphone has a long time to wait - Cabinet running maybe as much as two hours over pic.twitter.com/PSHyRK7QcC

Σύμφωνα μάλιστα με τον ανταποκριτή του Buzfeed, 8 με 10 βουλευτές δήλωσαν στην πρωθυπουργό ότι διαφωνούν με προβλέψεις της συμφωνίας, ενώ ο ανταποκριτής των Times αναφέρει ότι κάποιοι βουλευτές έχουν στείλει επιστολή με την οποία αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους για την Μέι. Αν οι επιστολές φτάσουν τις 48 θα μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας της.

8-10 ministers went in to cabinet planning to tell May they do not support various aspects of the deal. Some said they would tell her she should go back and try to secure changes