Κανένας δεν απείλησε με παραίτηση στη μαραθώνια συνεδρίαση του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη στήριξη ή μη του σχεδίου συμφωνίας Brexit, δήλωσε ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Σε ερώτηση αν οποιοδήποτε μέλος του υπουργικού συμβουλίου απείλησε να παραιτηθεί, ο αξιωματούχος απάντησε: "Κανένας".

"Η πρωθυπουργός χρησιμοποίησε παθιασμένα τη λέξη για ένα λόγο, και ξεκάθαρα υπήρχαν έντονες απόψεις που διατυπώθηκαν για αυτό το θέμα, τις οποίες αναγνωρίζουμε".

H διάψευση ήρθε μετά από διαρροές από ξένους ανταποκριτές που ανέφεραν ότι αρκετοί βουλευτές διαφώνησαν και έστειλαν επιστολή με την οποία αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους στην Μέι. Αν οι επιστολές φτάσουν τις 48, θα μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας της.

«Κορυφαίος Τόρι μου είπε ότι η οργή των υποστηρικτών του Brexit είναι τόσο μεγάλη που δείχνει πιθανό να υπάρξει ζήτημα ψήφου μη εμπιστοσύνης αύριο», μετέδωσε η πολιτική συντάκτρια του ΒΒC, σημειώνοντας ότι ήδη μαζεύονται επί τούτου υπογραφές.

