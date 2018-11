Σε αναμμένα κάρβουνα είναι η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, καθώς μπορεί να κέρδισε τη μάχη στο χθεσινό, μαραθώνιο υπουργικό συμβούλιο, όχι όμως και τον πόλεμο, καθώς σήμερα το πρωί ήρθαν οι πρώτες δύο παραιτήσεις υπουργών στη Ντάουνιγκ Στριτ.

Κατά το χθεσινό υπουργικό, η συμφωνία για το Brexit πέρασε κατά πλειοψηφία, ωστόσο τουλάχιστον δέκα υπουργοί εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους. Έτσι, δεν άργησαν να έρθουν και οι πρώτες παραιτήσεις υπουργών.

Πρώτος παραιτήθηκε ο υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανία, Σέλις Βάρα, ενώ στη συνέχεια ήρθε και η ηχηρή αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα του υπουργού για το Brexit, Ντόμινικ Ράαμπ.

«Λυπούμαι που το λέω αυτό, ύστερα από τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη συμφωνία του Brexit, πρέπει να παραιτηθώ», ανέφερε ο Ράαμπ σε δήλωσή του στο Twitter. Ο Ράαμπ δήλωσε ότι το σχέδιο της Μέι απειλεί την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

Νωρίτερα, ο Βάρα ανακοίνωσε ότι παραιτείται εξαιτίας της διαφωνίας του με το σχέδιο συμφωνίας για το Brexit που συνομολογήθηκε από την κυβέρνησή του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση», εξηγεί ο κ. Βάρα στην επιστολή παραίτησής του που αναρτήθηκε στο λογαριαμσό του στο Twitter και πρόσθεσε: «Με μεγάλη θλίψη και λύπη υπέβαλα την παραίτησή μου ως υπουργού της Βόρειας Ιρλανδίας στην πρωθυπουργό. Αντίγραφο της επιστολής μου επισυνάπτεται. Ήταν χαρά μου και προνόμιο να υπηρετήσω στο Γραφείο της Βόρειας Ιρλανδίας και θα αγαπώ πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις».

Ο Βάρα τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο υπουργείο στις 23 Ιουλίου του 2018 και η παραίτησή του έρχεται ως συνέχεια της επίτευξης συμφωνίας για τους βασικούς όρους εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD