Οι τελευταίες εξελίξεις:

Πρόταση μομφής κατά της Τερέζα Μέι σχεδιάζουν να καταθέσουν βουλευτές των Συντηρητικών που αντιδρούν με το σχέδιο συμφωνίας για το Brexit, το οποίο εγκρίθηκε χθες, Τετάρτη από το υπουργικό συμβούλιο της Βρετανίας.

Στον απόηχο του μπαράζ παραιτήσεων υπουργών, υφυπουργών και συμβούλων της Μέι, ο ευρωσκεπτικιστής βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος Τζέικομπ Ρις-Μογκ θα καταθέσει σήμερα επιστολή μομφής κατά της πρωθυπουργού.

Ωστόσο για να μπορέσει η πρόταση να συζητηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει τον αριθμό των 48 υπογραφών, κάτι το οποίο σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του Skynews Κέιτ Μακάν, δεν έχει συμβεί προς το παρόν.

Top mischief from Donald Tusk.

He tells reporters in Brussels: "The EU is prepared for a final deal with the United Kingdom in November.

"We are also prepared for a no-deal scenario but of course we are best prepared for a no-Brexit scenario."

NO-BREXIT SCENARIO