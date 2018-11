Οι απαιτούμενες 48 επιστολές βουλευτών των Τόρις για την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της Τερέζα Μέι συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα BrexitCentral που επικαλείται αξιόπιστη πηγή. Επιβεβαιώνει και η Daily Telegraph, σύμφωνα με την οποία η πρωθυπουργός της Βρετανίας θα αντιμετωπίσει στο βρετανικό κοινοβούλιο την πρόταση μομφής, καθώς βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος αναμένεται να καταθέσουν τις 48 επιστολές που απαιτούνται για την εκκίνηση της διαδικασίας αμφισβήτησης της ηγεσίας της.

Επικαλούμενος πηγές του στρατοπέδου του Brexit, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Κρίστοφερ Χόουπ τοποθετεί την ψηφοφορία (ψήφο εμπιστοσύνης) την ερχόμενη Τρίτη.

NEW Brexiteer sources: the threshold of 48 letters of no confidence in Theresa May will be passed today. They are expecting a no confidence vote in the PM on Tuesday. #BrexitChaos