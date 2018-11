Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 70 άτομα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για το περιβάλλον, αφού οι διαδηλωτές απέκλεισαν πέντε γέφυρες στον Τάμεση στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι οργανωτές των εκδηλώσεων του 'Extinction Rebellion' δήλωσαν ότι στόχος τους είναι να πιέσουν την βρετανική κυβέρνηση να ενισχύσει την δράση της για να επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής και τον εκμηδενισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέχρι το 2025.

Οι διαδηλώσεις επικεντρώθηκαν επί πολλές ώρες στην Γέφυρα του Γουεστμίνστερ, κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο, αλλά η κυκλοφορία διακόπηκε και σε άλλες τέσσερις γέφυρες του κεντρικού Λονδίνου.

