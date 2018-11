«Go Home». Αυτό το μήνυμα στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο «καραβάνι» μεταναστών που έχει φθάσει στην Τιχουάνα του Μεξικού, προερχόμενοι από την Κεντρική Αμερική.

«Ο δήμαρχος της Τιχουάνα του Μεξικού μόλις ανέφερε ότι ‘’η πόλη δεν είναι καλά προετοιμασμένη για να διαχειριστεί τόσους πολλούς μετανάστες, θα χρειαστούν 6 μήνες για τις εκκρεμότητες’’. Ομοίως, οι ΗΠΑ δεν είναι προετοιμασμένες για αυτή την εισβολή και δεν θα την ανεχθούν. (Οι μετανάστες) προκαλούν εγκληματικές πράξεις και μεγάλα προβλήματα στο Μεξικό. Πηγαίνετε σπίτι σας!» διεμήνυσε το βράδυ της Κυριακής σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!