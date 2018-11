Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Σικάγο όταν το απόγευμα της Δευτέρας υπήρξαν πυροβολισμοί έξω από το νοσοκομείο Mercy του Σικάγο.

Aπό τους πυροβολισμούς ένας αξιωματικός της αστυνομίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του αστυνομικού τμήματος του Σικάγο να κάνει γνωστό το γεγονός.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος πυροβολήθηκε και η αστυνομία διεξάγει έρευνα στο νοσοκομείο, το οποίο έχει εκκενωθεί μερικώς.

SWAT teams searching Mercy Hospital in Chicago after shots fired and multiple people injured in the latest apparent mass shooting in the US. pic.twitter.com/s3oPoCTlmC