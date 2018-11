Δύο άσχετα μεταξύ τους βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Σικάγο και το Ντένβερ· τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πρώτο, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στο δεύτερο.

Στην πρώτη επίθεση, τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mercy στο Σικάγο, ενέργεια που φαίνεται ότι είχε κίνητρο προσωπική διαφορά. Ο δράστης ενδέχεται να αυτοκτόνησε, γνωστοποίησαν οι αρχές.

People evacuate a hospital in Chicago, where police say there are multiple victims, including a police officer, injured in a shooting. https://t.co/rQynwS67xF pic.twitter.com/f6h8LJFcYD