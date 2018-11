Τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν κάλεσε να δώσει μια "λογική απάντηση" σχετικά με την απόφαση της χώρας του να παραχωρήσει πολιτικό άσυλο στον πρώην πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν.

Ο Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα του έξι μήνες αφότου καταδικάσθηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης ως ένοχος κατηγοριών για διαφθορά, δήλωσε την Τρίτη ότι του παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία.

Ο Χαν έγραψε στο Twitter ότι έχει δει δημοσιεύματα για την παραχώρηση ασύλου στον Γκρούεφσκι από την Ουγγαρία που είναι χώρα μέλος της ΕΕ. "Αν επιβεβαιωθούν, αναμένω μια λογική απάντηση για το σκεπτικό από τον @Βίκτορ_Ορμπάν".

I take note of reports about #Hungary’s decision to grant political asylum to @GruevskiNikola. If confirmed, I expect a sound explanation of its grounds by @Viktor_Orban. 1/2