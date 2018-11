Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε χθες Τετάρτη την ύπαρξη "δικαστών του Ομπάμα", μπαίνοντας σε μια σπάνια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος είχε αντιδράσει προηγουμένως σε παρόμοια δήλωση του Αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι οι δικαστές είναι αμερόληπτοι.

"Λυπάμαι κ. πρόεδρε Τζον Ρόμπερτς, αλλά πράγματι υπάρχουν 'δικαστές του Ομπάμα'", απάντησε ο Τραμπ στον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου με μήνυμά του στο Twitter, κατηγορώντας τους δικαστές αυτούς ότι λαμβάνουν "σοκαριστικές" αποφάσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή της αυστηρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής του.

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why......