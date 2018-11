Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα στο εμπορικό κέντρο Riverchase Galleria Mall στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους τραυματίες, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να αυξηθεί, βρίσκονται μια 12χρονη και μια 18χρονη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:

Breaking: At least three people injured after a shooting at Riverchase Galleria in Hoover, Alabama. The suspected gunman is dead. pic.twitter.com/xbvzOD8WCg